Найбільша нафтова компанія Росії скорочує видобуток

Як пише газета "Комерсант", після придбання ТНК-ВР "Роснефть" за підсумками 2013 року змогла наростити цей показник майже вдвічі, до 206,8 млн тонн, але через програми зниження витрат і конфлікти з підрядниками зменшила обсяги буріння. Компанія збирається до 2020 року знизити темпи падіння видобутку, але, на думку джерел видання, для цього треба різко збільшити буріння свердловин.

"Ще в середині цього року прогноз зі зниження був гіршим - на рівні 2-3 млн тонн. Але ситуацію вдалося дещо покращити", - сказав один зі співрозмовників газети.

У "Роснефті" заявили, що компанія "успішно здійснює стабілізаційну програму виробництва на родовищах" і за підсумками шести місяців "призупинила історичне зниження видобутку в ряді ключових регіонів Західного Сибіру". Тут темп зниження виробництва нафти до 2020 року буде скорочений до 2-3%, вважають в "Роснефті".

Стратегія компанії передбачає чотири етапи розвитку: перший - забезпечення видобутку на зрілих родовищах, другий - нові проекти у Східному Сибіру, третій - істотний приріст за рахунок розроблення важковидобувних запасів, а четвертий - шельф. На зборах акціонерів "Роснефті" в кінці червня її президент Ігор Сєчін обіцяв, що до 2020 року видобуток зросте на 25,5% до 327 млн тонн умовного палива.

Читайте такожЗМІ: глава «Роснефти» Сєчін просить про допомогу через санкції

За даними ЦДУ ПЕК, за підсумками першого півріччя "Роснефть" знизила добовий видобуток нафти на 0,5% до 4,16 млн барелів на добу (0,58 млн тонн), при цьому видобуток вуглеводнів в цілому (включаючи газ) зріс на 4,6% до 5 млн тонн у добу. Як кажуть співрозмовники газети, зниження видобутку пов'язано насамперед із зменшенням буріння.

За даними джерел, "Роснефть" просила підрядників з початку року знизити ціни на послуги на 10-20%. Крім того, держкомпанія відмовляється від послуг нафтосервісної Eurasia Drilling (частка "Роснефті" в її портфелі замовлень за підсумками півріччя знизилася з 24 до 11%). Інше джерело зазначає, що "в цілому через завдання зменшити капзатрати інвестиції в буріння знизилися".

Читайте такожІталійська Saras заморозила співпрацю з "Роснефтью"

Офіційно в "Роснефті" пояснили зниження обсягів буріння переглядом стратегії, за якою в 2014 році буде пробурено "трохи менше, ніж планувалося спочатку". Це пов'язано з переходом на більш складне горизонтальне буріння.