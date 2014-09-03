Австралія заморозила постачання урану до Росії

Австралія призупинила постачання урану до Росії в результаті введених санкцій проти РФ, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон "Австралія не буде продавати уран Росії до подальших вказівок", - заявив прем'єр-міністр країни Тоні Ебботт.

Читайте такожАвстралія допоможе Україні відновити Донбас За його словами, уряд обговорює питання надання гуманітарної та матеріально-технічної військової допомоги Україні. Він також нагадав, що в Києві планується відкрити посольство.

Нагадаємо, Австралія - світовий лідер за запасами урану.