Австралія заморозила постачання урану до Росії
11:39, 03 вересня 2014Енергетика
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Уряд країни обговорює питання надання допомоги Україні.
REUTERS
Австралія призупинила постачання урану до Росії в результаті введених санкцій проти РФ, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.
Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон "Австралія не буде продавати уран Росії до подальших вказівок", - заявив прем'єр-міністр країни Тоні Ебботт.
Читайте такожАвстралія допоможе Україні відновити Донбас За його словами, уряд обговорює питання надання гуманітарної та матеріально-технічної військової допомоги Україні. Він також нагадав, що в Києві планується відкрити посольство.
Нагадаємо, Австралія - світовий лідер за запасами урану.
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