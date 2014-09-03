Польща хоче домогтися від "Газпрому" зниження ціни на газ

Польський енергетичний концерн PGNiG планує домогтися від "Газпрому" зниження ціни на газ більш ніж на 10%. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на голову компанії Маріуша Завишу.

Він заявив, що в 2012 році "Газпром" знизив ціни для польської компанії на 10% PGNiG сподівається, що на нових переговорах "Газпром" знизить ціну більш істотно.

Як повідомляв ИТАР-ТАСС, польська компанія планує почати переговори з "Газпромом" у листопаді про перегляд цін на газ і еластичність поставок.

У даний час Польща купує газ за принципом "бери або плати". Згідно з умовами договору з російською стороною, в листопаді відкривається, так зване, "переговорне вікно", яке дозволяє переглядати положення угоди.

Читайте такожУкраїна вважає дискримінаційною пропозицію Росії про $100 знижки на газ

Польща аргументує свою позицію тим, що своєчасно і в повному обсязі оплачує постачання газу, а також має намір збільшити майбутні обсяги поставок. Польща імпортує з Росії 30% газу.

Читайте такожЛитва домоглася від "Газпрому" зниження ціни газу

Європейські покупці газу "Газпрому" раз у два роки мають можливість проводити переговори з постачальником про зниження цін на газ.