Тристороння зустріч щодо газу може відбутися наступного тижня в Росії

Переговори з урегулювання газових суперечок між «Газпромом» і «Нафтогазом України» у форматі Україна-ЄС-Росія можуть відбутися наступного тижня на території Російської Федерації.

«Наступного тижня буде тристороння зустріч. Вона відбудеться, найімовірніше, в Росії. Буде Росія, Єврокомісія і українська сторона», - сказав перед засіданням Кабінету міністрів у середу, 3 вересня, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера, 4 вересня в Брюсселі відбудеться технічна нарада на експертному рівні між Росією і ЄС.

Потім, 8 вересня, буде проведено нараду між Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом у Баку (Азербайджан) у рамках неформальної зустрічі членів "Східного партнерства".

«Саме після цієї зустрічі ми домовимося про дату і місце проведення наступних тристоронніх газових переговорів, що будуть зручними для усіх трьох сторін. Це може статися у середині вересня», - йдеться у повідомленні прес-служби Еттінгера.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом України» і «Газпромом» тривали від початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи від початку установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.