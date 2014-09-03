Ціна газу за словацьким маршрутом нижча $385 - глава «Нафтогазу»

13:30, 03 вересня 2014
Енергетика
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Мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацькому маршруту з 1 жовтня складе 6,4 млрд кубометрів на рік

/ Фото УНИАН

Ціна на природний газ для України, який вона з 2 вересня почала одержувати за словацьким маршрутом, нижче 385 дол. за тис. кубометрів.

«Ціну ми не коментуємо, але ця ціна менше 385 дол. за тисячу кубометрів, але точного рівня я не скажу, тому що це комерційна таємниця», - сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у середу, 3 вересня, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом із 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому в компанії зазначили, що клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів (27 млн куб. на в добу).

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Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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