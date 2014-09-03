Азербайджан повністю припинив поставки газу в Росію

Азербайджан знову повністю припинив поставки газу в Росію, повідомила в середу, 3 вересня, прес-служба Держнафтокомпанії Азербайджану (ГНКАР).

Як передає ПРАЙМ, постачання припинено у зв'язку з ремонтними роботами. Компанія не уточнила, з якого періоду сталася зупинка і до якого терміну вона триватиме.

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Азербайджанський газ є одним із джерел газопостачання Дагестану. Контракт на покупку азербайджанського газу був підписаний "Газпромом" і ДНКАР в жовтні 2009 року, а поставки по ньому почалися 1 січня 2010 року.