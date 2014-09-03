Україна знайшла заміну 60% російського газу
14:16, 03 вересня 2014Енергетика
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Україна може замістити до 60% російського газу за рахунок імпорту палива з інших джерел.
Усього Україна може імпортувати 15 млрд кубометрів / Фото УНІАН
Україна може замістити до 60% російського газу за рахунок імпорту палива зі Словаччини та інших джерел.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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«Усього ми можемо імпортувати 15 млрд кубометрів, це 60% імпорту палива. 10 млрд кубометрів ми все-таки відкрили зі Словаччини, 5 млрд - з інших джерел. Ми замістили 60% російського газу», - сказав Яценюк.
При цьому він додав, що Україна не платила російському «Газпрому» 500 дол. за тисячу кубометрів і не платитиме.
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