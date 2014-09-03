Анексований Крим може залишитися без українського світла

Державна компанія із зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» не виключає повного припинення поставок електроенергії споживачам в анексованому Росією Криму.

Згідно з повідомленням компанії, з 3 вересня 2014 року за дорученням Міненерговугілля «Укрінтеренерго» через дефіцит палива для потреб теплової генерації на материковій частині України обмежує обсяги перетікання потужності «ДТЕК Крименерго».

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«Укрінтеренерго» необхідно знизити перетікання потужності з енергосистеми України до Кримської енергосистеми до таких лімітів: на час уранішнього (з 8-ї до 10-ї за київським часом) і вечірнього (з 18-ї до 22-ї за київським часом) максимумів навантаження - до 300 МВт; у денній зоні - до 500 МВт; у нічний час (з 23-ї до 6-ї за київським часом) - до 600 МВт.

«У випадку, якщо ліміти не виконуватимуться споживачами Криму, компанія буде вимушена повністю відключати лінії, що живлять півострів», - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було у 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення здійснюватимуться за узгодженими з облдержадміністраціями графіками аварійних відключень під час уранішніх і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно, о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт на Донбасі через військові дії призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.