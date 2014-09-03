Україна будуватиме нові атомні блоки
Кабмін має намір збільшити обсяг електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями.
Уряд України до кінця року має укласти контракти на будівництво нових атомних енергоблоків задля збільшення постачання електроенергії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'ер-міністр Арсеній Яценюк.
"Україна ухвалила рішення про будівництво нових атомних блоків для збільшення обсягу електричної енергії, яка виробляється безпечними атомними електростанціями. До кінця поточного року – укладання угоди на будівництво нових атомних блоків", - сказав Яценюк.
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Окрім того, за словами прем’єра, уряд намагатиметься масовано фінансувати будівництво ліній електропередач. У травні 2015 року, повідомив Яценюк, може бути введена в експлуатацію потужна лінія електропередач.