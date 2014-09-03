Україна розраховує переконати Європу купувати газ на кордоні Росії

17:16, 03 вересня 2014
Енергетика
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Європейським компаніям необхідно переглянути свої контракти з «Газпромом» для перенесення закупівлі газу із західного кордону України на західний кордон Росії.

Фото УНИАН

Україна розраховує за півроку переконати європейські компанії переглянути свої контракти з «Газпромом» для перенесення закупівлі газу із західного кордону України на західний кордон Росії, щоб уникнути загроз з російської сторони про припинення поставок «блакитного палива» в ЄС, з використанням необґрунтованих звинувачень про ненадійність його транзиту через Україну.

Про це йдеться в плані дій уряду України у відновленні країни.

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Крім цього в документі вказується, що до кінця 2014 року Кабмін має намір домовитися з «Газпромом» про прозору ринкову ціну на постачання і транзит газу за рахунок міжнародного арбітражного суду та тристоронніх переговорів за участю ЄС.

Довідка УНІАН. «Газпром» на сьогоднішній день є віртуальним оператором між Україною, з одного боку, і Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією, з іншого. Фактично російська компанія контролює всі газові потоки в ЄС через Україну в обхід останньої. Це робить практично неможливим встановлення економічно обґрунтованих тарифів на транзит російського газу.

Крім цього, з 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 2 вересня він заробив в робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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