США допоможуть Україні у сфері енергетики та підтримці збройних сил
18:48, 03 вересня 2014Енергетика
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США допоможуть Україні у розвитку демократичних інститутів, диверсифікації джерел енергопостачання та підтримці збройних сил.
REUTERS
Про це заявив президент США Барак Обама сьогодні в Таллінні, повідомляє кореспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твіттері".
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"Обама: США допоможуть у розвитку демократичних інститутів України, диверсифікації її джерел енергопостачання та підтримці армії", - написав журналіст.
Також Барак Обама додав, що "Сполучені Штати будуть продовжувати надавати допомогу Україні в реформах, щоб перемогти корупцію".
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