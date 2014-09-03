Кабмін пропонує позбавляти волі за розкрадання газу

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за розкрадання газу.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак за результатами засідання Кабінету уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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За словами Семерака, пропоновані законопроектом санкції за розкрадання природного газу – до трьох років позбавлення волі.

«Мова йде про те, що начебто в ситуації складних обставин з постачанням газу на український ринок відбуваються втрати газу… Та насправді йдеться про банальне розкрадання природного газу», – сказав він. При цьому Семерак зазначив, що «є різні механізми і моделі, як це відбувалося». У результаті оплата за вкрадений газ потім рівномірно розподілялася на всіх споживачів, у тому числі на громадян, які платили згідно з лічильниками за спожитий газ.

Семерак зазначив, що у 2013 році було зафіксовано 40 таких кримінальних справ, до суду дійшло лише 2, й то «санкції були м’якими».

«Сьогодні ми прийняли рішення про те, що подібна практика недопустима», – підкреслив урядовець.