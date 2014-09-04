Експерт: Офіційне введення військ РФ в Україну зупинить транзит газу в Європу

Про це Ерік Найман написав у своєму блозі.

"Проте Європа вже готова до цього, накопичивши достатні обсяги газу, побудувавши термінали з прийому скрапленого газу і провівши інші заходи", - вважає Найман.

А ось Росія, за його словами, від зупинки постачання енергоносіїв до Європи втратить не тільки обличчя, але й величезні гроші.

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"Також для відкритого вторгнення потрібно буде неформальне схвалення росіян. А його немає. І навіть шалена пропаганда сьогодні не може пояснити, за що гинуть російські десантники в Україні - рейтинги Путіна пішли вниз", - заявляє експерт.

Він також зазначив, що якщо Рада Федерації Росії дасть дозвіл на офіційне введення російських військ в Україну, то будуть введені нові найжорстокіші санкції проти Росії аж до зупинки постачання російських енергоносіїв (або оплати, якщо Росія буде відключена від SWIFT).

"І тоді в жовтні-листопаді Росію накриє найглибша економічна криза з важкопередбачуваними наслідками для кремлівської влади", - підсумував Найман.

Джерело Українська правда