Ціни на нафту впали після незначного зростання напередодні

На світових торгах у четвер, 4 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,65 до $101,12 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,62 до $94,92.

Читайте такожВіце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносіїЯк відзначають експерти, нестабільність цін на сировину викликана значними коливаннями курсу долара. Ринок всерйоз почав готуватися до підвищення процентних ставок у США, і цей процес здатний викликати зниження цін на нафту.

Долар на цьому тижні подорожчав до 14-місячного піку до кошика основних валют, роблячи ціни на нафту менш привабливими для країн-імпортерів.

Читайте такожКотирування нафти Urals впали нижче $100 за барель - бюджет РФ під загрозою зривуЗапаси нафти в США минулого тижня знизилися на 545.000 барелів, за даними Американського інституту нафти (API), але запаси бензину та дистилятів виросли при прогнозі їх зниження. Обсяг фабричних замовлень в США в липні значно виріс, продаж автомобілів в серпні піднялася до максимуму за 8,5 року.

Лівія підвищила видобуток нафти в шість разів за два останніх місяці до 725.000 барелів на добу на фоні постійної політичної нестабільності.