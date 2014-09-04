На шахті в Макіївці через викид газу загинув один гірник

У м. Макіївка Донецької області на шахті ”Холодна Балка” ДП ”Макіїввугілля” о 21 год. 23 хв. 3 вересня на горизонті 750 м стався викид вугільно-газової суміші без послідуючого горіння.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, усього в шахті працювало 137 гірників, на аварійній ділянці – 25.

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О 23 год. 30 хв. 133 гірників було виведено на поверхню, 1 гірник загинув, 1 гірника врятовано. Потерпілого в тяжкому стані піднято на поверхню.

Станом на 7 годину ранку 4 вересня доля двох гірників залишається невідомою.

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На даний час шахта не працює. До аварійно-рятувальних робіт залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.