Компанії Росії масово скорочують штати співробітників на тлі санкцій Заходу

Найбільша нафтова компанія РФ і світовий лідер по запасах "Роснефть" для економії витрат хоче провести скорочення в центральному апараті. Компанія може звільнити 20-25% персоналу - близько 1 тис. співробітників, пише "КоммерсантЪ".

Ряд держкомпаній також провели і ведуть скорочення, але масштаб скромніше. Експерти вважають, що в складній економічній ситуації високооплачувані екс-співробітники "Роснефти" можуть зіткнутися з труднощами при пошуку нової роботи.

Читайте такожНові санкції ЄС проти Росії вдарять по капіталу, оборонці та високим технологіямЗа даними РСБО за другий квартал, середня чисельність працівників ВАТ "НК "Роснефть"" - 4 тис. осіб, витрати на оплату праці за 2013 рік - 16,1 млрд руб.

У самій "Роснефти" лише кажуть, що вона "працює над скороченням витрат, в тому числі і шляхом оптимізації чисельності персоналу", але "мова про масові скорочення не йде".

Читайте такожВіце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносіїЗа словами співрозмовників "Ъ", звільнення можуть початися вже в жовтні, зараз розробляються критерії.

Як стало відомо "Ъ", "Роснефть" в 2014 році може скоротити і видобуток нафти приблизно на 2 млн тонн.

Інші російські компанії ПЕК видобувають менше "Роснефти", там нижче і кількість працівників. За словами джерел "Ъ", в центральному офісі "Газпром нефти" працює близько 1,3 тис. осіб, в "Башнефти" - близько 1 тис. осіб. У "Газпромі" кількість працівників у центральному апараті не назвали. У центральному офісі ExxonMobil (зарубіжний лідер з видобутку - 213 млн тонн нафтового еквівалента) працює близько 3 тис. осіб.

Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон "Роснефть" не першою з держкомпаній намагається урізати штат. У першому півріччі ВАТ РЖД скоротило чисельність персоналу на 6,2%, до 847,2 тис. осіб, "Інтер РАО" зменшило число менеджерів на 9,7%, а "Русгидро" в 2014 році збирається скоротити 25-30% виконавчого апарату - 800 осіб. У "Газпромі" "Ъ" заявили, що в компанії та її дочірніх структурах "немає планів щодо скорочення персоналу". У "Ростехе" також не збираються починати звільнення.

Керуючий партнер Winner Partners Григорій Окунь каже, що визначити необхідну кількість співробітників компаніям масштабу "Роснефти" непросто. "Але раніше економічна ситуація була набагато краща, зараз багатьом компаніям через санкції та кон'юнктуру в цілому доведеться оптимізувати витрати, в тому числі за рахунок звільнень",- вважає він.