Южно-Українська АЕС підключила до мережі енергоблок №2 після 80-ти діб ремонту.

Згідно з повідомленням НАЕК «Енергоатом», блок підключений 3 вересня о 14:45.

За станом на 4 вересня в роботі перебувають 14 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС - 24-е доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 900 МВт, для Рівненської АЕС - 2 785 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 730 МВт, для Хмельницької АЕС - 600 МВт.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

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До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).