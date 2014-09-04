Нафтогазова Kuwait Energy продала свої активи в Україні за $5 млн

Нафтогазова компанія Kuwait Energy, яка займалася розробкою нафтогазових родовищ у Полтавській і Сумській областях спільно з держкомпанією «Укргазвидобування», у квітні 2014 року продала свої активи в Україні за 5 млн дол., йдеться в звіті компанії.

«У квітні 2014 року, Kuwait Energy завершила продаж своїх активів в Україні за 5 млн дол.», - йдеться в повідомленні компанії.

Kuwait Energy не наводить подробиць угоди.

Також в документі йдеться, що компанія в даний час знаходиться в активних переговорах про продаж своїх російських активів і розраховує завершити їх продаж у третьому кварталі 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Kuwait Energy і «Укргазвидобування», «дочка» держкомпанії «Нафтогаз України», після року судових позовів відновили спільну діяльність на Більському газоконденсатному (Полтавська обл.) і Куличихинському нафтогазоконденсатному (Сумська обл.) родовищах.

Kuwait Energy призупинила розробку Більського і Куличихинського родовища в кінці 2011 року через розірвання судом договору про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування».

Договір був анульований після суперечки партнерів Kuwait Energy, представлених у ТОВ "Бурова компанія "Рудіс" та ТОВ "Торгова база "Укрбуд" (ці компанії по черзі виступали оператором проекту).

Kuwait Energy розробляє родовища в Єгипті, Ємені, Іраці, Омані, Пакистані, Латвії, Росії.

ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, що забезпечує більше 70% загального видобутку газу в країні. До її складу, зокрема, входять два газопромислових управління (ГУ): «Шебелінкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування».