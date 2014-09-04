У Мінекономрозвитку запевняють, що енергетика може забезпечити до 30% зростання економіки

Енергетика може забезпечити до 30% зростання ВВП України до 2020 року, заявив на громадських слуханнях про спрощення оподаткування на електромобілі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роман Качур.

"За попередніми розрахунками до 30% зростання ВВП до 2020 року може бути забезпечено в секторі енергетики", - сказав Качур.

За його словами, Міністерство енергетики і Міністерство економрозвитку працюють над стратегією, яка дозволить Україні з 1 січня 2016 року стати частиною єдиного європейського енергоринку.

"Це означає, що буде вільний перетік електроенергії між українською енергосистемою та європейською. Це надзвичайно потужний ринок, він приблизно в п'ять разів більше, ніж існуючий енергоринок, на якому зараз працює Україна", - сказав заступник міністра, зазначивши, що включення в цю енергосистему дасть величезний поштовх для розвитку економіки України.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня міністр палива і енергетики Юрій Продан заявляв, що укласти повноцінні угоди про приєднання України до Єдиного європейського енергетичного ринку заважає позиція російського "Газпрому".

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За словами міністра, "Газпром" має угоди з європейськими газотранспортними операторами, які "не відповідають вимогам європейського енергетичного законодавства". За його словами, українська сторона хоче мати повноцінні угоди про так званий приєднання до країн, з якими Україна має з'єднання з газотранспортними системами, - з Польщею, Угорщиною, Словаччиною.