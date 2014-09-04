Українців закликають брати в кредити котли не на газі - відсотки повернуть

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) спрямує 50 млн. грн на компенсацію кредитів населенню, яке відмовлятиметься від використання у своїх будинках опалювальних котлів на природному газі, на користь казанів, що працюють на інших видах палива.

Про це повідомив журналістам голова Держенергоефективності Сергій Савчук, відзначивши, що це частина коштів, які Україна одержала від Європейського Союзу як грант.

«50 мільйонів гривень ми хочемо спрямувати на компенсацію населенню кредитів, які використовуватимуться на заміну газових котлів. Адже не кожне домогосподарство може залучити кошти, аби придбати котел», - сказав Савчук, відзначивши, що одними із найбільш вигідних варіантів котлів є ті, що працюють на біопаливі (пелети, тріска).

За його словами, завдяки такому механізму українці зможуть одержувати компенсацію частини тіла кредиту відразу ж при купівлі котла або частини відсотків за кредитами. Це допоможе населенню з невеликими доходами взяти кредит за більш вигідними умовами, що в майбутньому дасть економію споживання газу в Україні, яка більш як половину своїх потреб у «блакитному» паливі поповнює за рахунок імпорту.

При цьому Савчук висловив надію, що ця програма запрацює до кінця цього року. За словами чиновника, можна почати компенсувати кредити і зараз, проте необхідно трохи часу, щоб виписати чіткі правила і порядок одержання компенсацій кредитів при придбанні котлів.

«Щоб не вийшло так, що я купив газовий котел за 1000 гривень, мені 300 відшкодували, я його не поставив і разом із чеком віддав котел сусіду. Потім він так само йде до сільради, йому відшкодовується 30% і так далі», - відзначив Савчук.

За його словами, на початковому етапі компенсувати кредити будуть державні «Ощадбанк» «Укргазбанк» і «Укрексімбанк».

Савчук повідомив, що при правильно виробленому механізмі компенсацій за кредитами виділені 50 млн. грн будуть витрачені ефективно. Він навів приклад, що якщо держава компенсуватиме 10% ставки за кредитом, то люди вибиратимуть банк із найменшою кредитною ставкою, щоб самим платити менше. При цьому і банки, і кредитні спілки конкуруватимуть між собою, знижуючи ставки за кредитами, щоб до них був більший наплив клієнтів.

Читайте також«Нафтогаз» назвав умови, за яких сплатить газові рахунки «Газпрому»

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставок газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Європи.

У таких умовах уряд ухвалив рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період. Окрім цього, реалізація енергоефективних проектів дозволить країні збільшити незалежність від імпортних поставок енергоресурсів.

Довідка УНІАН. Держенергоефективності реалізує державну політику в сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує збільшення частки відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.