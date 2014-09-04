Українські АЕС повністю забезпечені паливом для проходження зими - «Енергоатом»

Українські атомні електростанції, на яких виробляється близько 50% всієї електроенергії країни, повністю забезпечені ядерним паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

Про це виконавчий директор НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова заявила під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Якщо говорити про те, чи забезпечені на сьогодні атомні станції паливом і чи можуть вони працювати на повну потужність, принаймні в цей складний період осінньо-зимового максимуму 2014-2015 років, відповідь однозначна: «Так», – сказала вона.

За словами Шумкової, на сьогоднішній день вже на 9 із 15 енергоблоків перевантажено свіже паливо.

«Паливом всі блоки для перевантаження в цей плановий ремонт забезпечені», – сказала Шумкова.

Читайте такожВ Міненерго запевняють, що відключення світла торкнеться тільки населення

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.