Кабмін ліквідував НАК «Енергетична компанія України»

Кабінет міністрів України своєю постановою ліквідував Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України» і передав пакети акцій енергокомпаній, які входили в НАК, у відання Міністерства енергетики і вугільної промисловості України. Як наголошується в постанові, розміщеній на веб-порталі уряду, термін роботи ліквідаційної комісії не повинен перевищувати 5 місяців.

Ліквідаційну комісію, згідно з постановою, очолив генеральний директор Державного концерну «Ядерне паливо» Сергій Дробот.

Крім того, згідно з урядовим рішенням, у відання Міненерговугілля передано 78,29% акцій компанії «Центренерго», 60,06% акцій компанії «Луганськобленерго», 87,4% акцій компанії «Дністровська ГАЕС».

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 компаній паливно-енергетичного комплексу, які виробляють і поставляють електроенергію, що становить близько третини загального вироблення електроенергії Об'єднаної енергосистеми України. У січні-серпні 2014 року НАК скоротила виробництво електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,2% - до 39,3 млрд кВт/год.