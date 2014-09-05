Нові санкції ЄС можуть вдарити по «Роснафті», «Газпромнафті» і «Транснафті»

Євросоюз готує нові санкції проти Росії, які торкнуться підконтрольних державі нафтових компаній, пишуть "Ведомости" з посиланням на Financial Times.

Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон Згідно з документом, схваленим Єврокомісією, російським нафтовим компаніям буде закритий доступ на європейський ринок капіталу - раніше така ж міра була застосована щодо російських держбанків. З кінця липня діє заборона на надання акціонерного і боргового (терміном понад 90 днів) фінансування п'яти держбанкам - Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, РСХБ і Банку Москви.

Обмеження торкнуться державних нафтових компаній, які володіють активами на суму понад 1 трлн руб. і отримують половину доходів від продажу або транспортування сирої нафти або нафтопродуктів. Виходячи з цих критеріїв, нові санкції вдарять по «Роснефти», «Газпром нефти» і, можливо, «Транснефти» - російському оператору нафтопроводів. Інші нафтові компанії Росії, як «Лукойл» або «Сургутнафтогаз», не потраплять під обмеження, так як вони є приватними компаніями, пише FT.

Читайте такожКомпанії Росії масово скорочують штати співробітників на тлі санкцій ЗаходуВ липні «Роснефть» вже потрапила під санкції США, тоді ж Вашингтон ввів обмеження проти виробника газу «Новатека». Але європейські влада не наважується порушити газовий сектор, побоюючись реакції Кремля, який може заборонити постачання газу в Європу, відзначає FT. Саме з цієї причини європейські чиновники не вводять санкції проти «Газпрому», повідомляло раніше агентство Reutrers з посиланням на джерела в ЄС.

Читайте такожБілий дім: США готують нові санкції проти РосіїВ енергетичному секторі також пропонується заборонити європейським сервісним компаніям, таким як французька Technip або італійська Saipem, працювати на російські компанії в проектах з видобутку важкодобувної нафти, при цьому проекти з видобутку газу під такі обмеження не потраплять.