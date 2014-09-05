Ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара

На світових торгах у п'ятницю, 5 вересня, ціни на нафту Brent тримаються нижче позначки $102 за барель і впадуть за тиждень на тлі зростання курсу долара, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,09 до $101,74 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,01 до $94,44.

4 вересня обидва еталона подешевшали майже на $1 через зміцнення долара після несподіваного зниження процентних ставок Європейським центральним банком. За тиждень ціни втратять понад 1%.

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Оператор крупного нафтового родовища Buzzard в Північному морі відновив видобуток і поступово збільшуватиме його в найближчий тиждень. Видобувається на родовищі нафта сорту Forties - основний з чотирьох сортів, що беруть участь у формуванні ціни на європейський еталон Brent.

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У лютому видобуток нафти в Іраку досяг рекордного показника 2,8 мільйона барелів на добу, з яких 300.000 барелів на добу надходило з Кіркука, але тепер район родовища захоплений бойовиками, які влаштовують диверсійні акти на об'єктах нафтової інфраструктури.