Суд США визнав ВР винною у витоку нафти в Мексиканській затоці

Витік нафти в Мексиканській затоці у 2010 році після аварії на буровій платформі сталася через "грубу недбалість і безвідповідальність поведінки нафтового гіганта BP, постановив суд у США, повідомляє ВВС.

Представники BP вже заявили про намір оскаржити рішення суду, після оголошення якої акції компанії різко впали.

Рішення суду загрожує BP додатковими штрафами. Компанія раніше вже зробила багатомільярдні виплати у фонд компенсації жителів узбережжя Мексиканської затоки.

Аварія на буровій платформі Deepwater Horizon, що належить ВР, яка розташовувалася в морі в 210 кілометрах на південний схід від Нового Орлеану, стала однією з найбільших екологічних катастроф в історії.

У результаті вибуху платформи в квітні 2010 року загинули 11 осіб, а у води Мексиканської затоки вилилися мільйони барелів нафти.