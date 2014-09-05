Подальше зростання курсу долара позначиться на ціні електроенергії - «Енергоатом»

Подальше підвищення курсу долара позначиться на ціні електроенергії, що відпускається атомними електростанціями України, оскільки «Енергоатом» імпортує ядерне паливо.

Про це виконавчий директор НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова сказала під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Всі контракти на поставки ядерного палива у нас в доларах або євро, залежно від постачальника. Відповідно, відбувається подорожчання закупівлі, і це не може не впливати на відпускну ціну на електроенергію», – сказала Шумкова.

«Всі чудово розуміють: якщо дорожчатиме долар, то неминуче витрати підприємства (НАЕК «Енергоатом» – УНІАН) збільшаться. З'явиться необхідність, можливо, підвищення ціни на електроенергію. Звичайно, це глобально позначиться на всіх інших витратах населення», – зазначила Шумкова.

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Довідка УНІАН. Україна у 2013 рік імпортувала ядерного палива на 620 млн. дол.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалила рішення з 1 липня підвищити тариф на відпусу електроенергії для НАЕК «Енергоатом», оператора всіх діючих атомних електростанцій України, на 0,3% – до 30,31 коп. за кВт/год з 30,23 коп. за кВт/год.

Раніше, з 1 травня, НКРЕ підвищила тариф на відпусу електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 8,8% – до 30,23 коп. за кВт/год з 27,78 коп. за кВт/год, з 1 квітня – на 20,5%, до 27,8 коп. за кВт/год з 23,08 коп. за кВт/год.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.