Шебелинський ГПЗ зупиняють для ремонту

Роботу заводу зупиняють з 15 вересня / Фото УНІАН

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», з 15 вересня на два тижні зупиняє роботу Шебелінського газопереробного заводу (Харківська обл.) для проведення планового ремонту, йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, у цей період на плановому ремонті перебуватиме технологічний цех стабілізації конденсату "Селещина".

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Під час зупинки планується провести планове обстеження устаткування, заміну витратних запчастин, чищення апаратів, а також зварювально-монтажні роботи у зв'язку з реконструкцією блоку газофракційної установки-2 для впровадження блоку гідроочищення дизпалива та ін.

Як зазначили УНІАН у прес-службі компанії, завод зупиняється на ремонт двічі на рік.

Довідка УНІАН. Шебелінський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії "Укргазвидобування", виробляє бензин марки А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти виробництва Шебелінського ГПЗ реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Укргазвидобування».

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».