Запаси вугілля на українських ТЕС скорочуються

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій із 25 серпня по 1 вересня скоротилися на 1,2% - до 2,136 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, із 25 серпня по 1 вересня запаси мазуту на складах ТЕС збільшилися на 3% - до 106,75 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було у 90-ті роки, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення проводитимуться за погодженими з облдержадміністрацією графіками аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно о 9:00-11:00 та о 20:00-22:00.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташовано більшість діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.