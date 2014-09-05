Постачання газу зі Словаччини до України наблизилися до максимальних обсягів

Україна на 5 вересня отримала 26,181 млн кубометрів газу з можливих 27 млн куб. м добових поставок природного газу за словацьким маршрутом, який з 1 вересня був переведений у промислову експлуатацію.

За оперативними даними оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream, добові поставки газу 1 вересня становили 21,54 млн кубометрів, 2 вересня – 21,904 млн кубометрів, 3 вересня – 22,306 млн кубометрів, 4 вересня – 26,181 млн кубометрів.

Станом на 14.15 5 вересня, Україна імпортувала 5,455 млн кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн. куб. м на добу).

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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.