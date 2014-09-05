Постачання газу зі Словаччини до України наблизилися до максимальних обсягів

15:17, 05 вересня 2014
Енергетика
0

Мінімальний гарантований обсяг прокачування газу в Україну словацьким маршрутом становитиме 6,4 млрд кубометрів в рік.

Украина диверсифицирует поставки газа / Фото УНИАН

Україна на 5 вересня отримала 26,181 млн кубометрів газу з можливих 27 млн куб. м добових поставок природного газу за словацьким маршрутом, який з 1 вересня був переведений у промислову експлуатацію.

За оперативними даними оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream, добові поставки газу 1 вересня становили 21,54 млн кубометрів, 2 вересня – 21,904 млн кубометрів, 3 вересня – 22,306 млн кубометрів, 4 вересня – 26,181 млн кубометрів.

Станом на 14.15 5 вересня, Україна імпортувала 5,455 млн кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн. куб. м на добу).

Читайте такожЦіна газу за словацьким маршрутом нижча $385 - глава «Нафтогазу»

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter