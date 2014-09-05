Європа заморозила спільний з Росією енергетичний проект - ЗМІ

Діяльність робочих груп у рамках "Енергодіалогу Росія-ЄС" заморожена, повідомило ИТАР-ТАСС джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, до складу проекту "Енергодіалог Росія-ЄС" входять шість тематичних груп - з енергетичних ринків і стратегій, моніторингу виконання "Дорожньої карти" енергетичного співробітництва до 2050 року, з електроенергетики, з атомної енергетики, енергоефективності та інновацій, а також Консультативна рада щодо газу.

"У рамках Енергодіалогу в цьому році не проведено жодного засідання. Більше того, не розпочала роботу тематична група з моніторингу "Дорожньої карти" співробітництва до 2050 року. Хоча у свій час голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу зазначав створення такої групи як досягнення нашої співпраці в енергетиці", - сказав джерело.

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Планувалося, що з боку Росії роботу тематичної групи з моніторингу "дорожньої карти" співробітництва очолить віце-президент "Транснефти" Михайло Барков. Але Єврокомісія не направила пропозиції про кандидатуру співголови, уточнило джерело.

Більше того, зазначив він, робота Консультативної ради щодо газу "фактично заморожена". Заплановане на 10 червня засідання ради було перенесено на невизначений термін.

У Міненерго РФ поки не прокоментували ситуацію.