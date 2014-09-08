Ціни на нафту Brent тримаються нижче $101 за барель на тлі статданих зі США

На світових торгах у понеділок, 8 вересня, ціни на нафту Brent тримаються нижче позначки $101 за барель на тлі слабких статданих зі США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,06 до $100,88 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,15 до $93,44. У п'ятницю нафта Brent подешевшала більш ніж на $1.

Читайте такожНові санкції ЄС можуть торкнутися "Газпромбанка" і "Газпром нафти"Зростання зайнятості в США в серпні сповільнилося до мінімуму восьми місяців, і ще більше число американців припинили пошук роботи.

Як відзначають аналітики, ціни на нафту залишаються низькими, статпоказники турбують інвесторів.

Китай у серпні підвищив експорт на 9,4 відсотка при прогнозі зростання на 8 відсотків, а імпорт знизився на 2,4 відсотка. Китай збільшив імпорт нафти на 6 відсотків, а імпорт нафтопродуктів - на 36 відсотків, порівняно з липнем.

Читайте такожСША вмовляють Китай, Південну Корею і Сінгапур підтримати санкції проти РФПоказник експорту близький до прогнозу і не мав значного впливу, інформація - нейтральна для ринку нафти, відзначають аналітики.

У неділю в Україні тривали бої в Донецьку і Маріуполі, незважаючи на чинне з п'ятниці припинення вогню. Євросоюз у понеділок введе в дію нові санкції проти Росії, які торкнуться "Роснафти", деякі компанії "Газпрому" і 24 людини.

Читайте такожЯценюк назвав три умови для реального настання перемир'я на ДонбасіПрезидент США Барак Обама на цьому тижні виступить по телебаченню, щоб викласти план США по боротьбі з Ісламською державою, чиї війська контролюють значні території в Іраку і Сирії. У неділю поновилися бої між різними угрупованнями в Бенгазі поблизу столиці Лівії Тріполі.