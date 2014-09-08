Яценюк вважає, що Україна позбавиться від російської газової залежності через 5 років

09:18, 08 вересня 2014
Енергетика
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Із 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії, 15 уже почали купувати у Європейського Союзу через Польщу, Угорщину і Словаччину, зазначив прем’єр.

Украина находит альтернативные источники поставок газа / Фото УНИАН

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що в п’ятирічній перспективі Україна може диверсифікувати постачання газу і перестати залежати від Російської Федерації в газовому питанні.

Про це глава уряду сказав в інтерв’ю програмі “ТСН. Тиждень” на каналі “1+1”.

Яценюк нагадав, що коли уряд розпочав роботу, в українських газових сховищах було 5 млрд кубічних метрів газу: «Це практично нуль, тому що це так званий буферний газ, його викачати неможливо».

«Зараз у нас вже близько 16 млрд кубічних метрів газу. З 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії, 15 ми вже почали купувати у Європейського Союзу через Польщу, Угорщину і Словаччину», - зазначив прем’єр.

За словами Яценюка, основний реверс, запущний нещодавно, - це 10 млрд кубічних метрів газу на рік через Словаччину: «Він суттєво допоможе нам пережити зиму».

При цьому прем’єр зауважив, що Україні не вистачає ще 5 млрд кубічних метрів газу.

«Буде непросто. Тепло не буде, зразу попереджаю, - але не замерзнемо», - попередив Яценюк.

Глава уряду зазначив, що шанси на отримання цього реверсу були вкрай низькі через тиск Росії і відзначив спільну позицію всіх країн-членів Європейського Союзу та Європейської комісії безпосередньо у вирішенні цього питання.

Відповідаючи на запитання, чи є запуск цього реверсу перемогою, Яценюк сказав: «Я не люблю кидатися цими словами. До перемоги ще далеко. Перемога - це тоді, коли ми не будемо взагалі купувати російський газ. Це не рік, не два, але в п’ятирічній перспективі ми можемо сказати, що Україна диверсифікує постачання газу і перестане залежати від Російської Федерації».

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Яценюк також наголосив, що уряд бореться з корупцією в енергетичному секторі.

«Це не всім подобається, в першу чергу колишнім олігархам Віктора Януковича. Будемо відбирати майно, виключно на законних підставах, яке вони вкрали в держави. Будемо підвищувати ренти, заставляти платити податки», - пообіцяв прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що Україна може замістити до 60% російського газу за рахунок імпорту палива зі Словаччини та інших джерел.

Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював у робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю відійти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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