Медведєв погрожує відключити Україні неіснуючі постачання електроенергії з Росії

Росія може обмежити постачання електроенергії в Україну через відключення Києвом електропостачання в Криму. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю газеті «Ведомости».

Читайте такожЗМІ: Опублікований список російських компаній, по яким можуть вдарити санкції ЄС«Окремі частини України теж энергодефіцитні і отримують електроенергію з Росії. І той, хто приймає не дуже розумні рішення про обмеження поставок енергії в Крим, повинен розуміти, що можливі симетричні заходи», - зазначив прем'єр.

Читайте такожАнексований Крим може залишитися без українського світлаГлава уряду додав, що залежність Криму від поставок електроенергії з України стає для київської влади інструментом політичного тиску на Росію.

Нагадаємо, Об'єднана енергетична система (ОЕС) України працює синхронно (паралельно) з енергетичними системами Білорусі, Російської Федерації, Молдови, і через «Бурштинський енергоострів» з об'єднаними енергетичними системами країн Західної, Центральної та Східної Європи - колишнього UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) - Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. Це дозволяє експортувати електроенергію як у східному, так і західному напрямках. Україна виробляє профіцитний обсяг електроенергії, через що періодично накладаються диспетчерські обмеження для атомних електростанцій.

Між Україною і Росією відсутні комерційні договори на поставку електроенергії. Україна займається виключно експортом електроенергії. У різні роки Україна імпортувала електроенергію з РФ при аваріях на ЛЕП або ТЕС, але це - виняткова ситуація.