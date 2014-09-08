У Росії через дефіцит дорожчає бензин

Оптові ціни на бензин у Росії за перший тиждень вересня зросли на 1,6-1,7% у залежності від марки моторного палива. Біржова ціна АІ-92 тепер становить 41 тисячу 870 рублів за тонну.

Нафтові компанії пояснюють підвищення цін початком ремонтних робіт на найбільших НПЗ в Росії й у Білорусі, пише "Газета.ру" з посиланням на «Коммерсантъ».

У Міністерстві енергетики стверджують, що ряд нафтових компаній не виконали рекомендації відомства збільшити поточні запаси нафтопродуктів до 1,75 мільйона тонн. При цьому відомство звинувачує нафтові компанії у скороченні виробництва бензину в липні й серпні порівняно з плановими показниками на 233 тисячі і 140 тисяч тонн відповідно. Таким чином, місячні постачання моторного палива на внутрішній ринок у липні знизилися на 280 тисяч тонн, а в серпні на 209 тисяч тонн.

У результаті, за перший тиждень вересня вартість бензину марки АІ-92 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СпбМТСБ) зросла на 1,7%, а за другу половину серпня - на 4,6%. Ціна АІ-95 збільшилася на 1,6%. Скорочення виробництва нафтопродуктів джерела в нафтових компаніях пояснюють аваріями на Ачинському НПЗ і Сургутському заводі стабілізації конденсату, а також необхідністю глибокої модернізації інших нафтопереробних заводів у зв'язку з необхідністю переходу до 2016 року на випуск палива стандарту Євро-5.

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Представники Федеральної антимонопольної служби (ФАС) вважають, що нафтові компанії свідомо обмежують постачання моторного палива на внутрішній ринок. Як повідомляли ЗМІ на початку серпня, ФАС уже тоді була готова розпочати серію антимонопольних розслідувань проти нафтовиків. Але поки служба обмежується моніторингом ситуації з цінами на внутрішньому ринку.

Раніше глава Федеральної антимонопольної служби Ігор Артем'єв заявив, що вважає реальним завдання утримання цін на бензин у Росії. Однак, згідно з даними Росстату, ціни на моторне паливо з січня по серпень зросли на 5,3%.