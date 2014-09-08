Запорізька АЕС відключила від мережі блок №1 на ремонт

Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для проведення ремонту, який триватиме до 30 грудня 2014 року.

Згідно з повідомленням НАЕК «Енергоатом», блок був відключений 6 вересня за диспетчерськими обмеженнями, потім 8 вересня розпочато плановий ремонт.

Станом на 8 вересня в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС - 28-а доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 650 МВт, для Рівненської АЕС - 2 635 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 730 МВт, для Хмельницької АЕС - 600 МВт.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний.

Перший енергоблок був введений в експлуатацію у 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 р.

Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.