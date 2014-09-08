Проект сховища ядерного палива обійдеться «Енергоатому» в 20 млн гривень

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить київському науково-дослідному і проектно-конструкторського інституту «Енергопроект» 20,012 млн грн за розробку проекту будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, у тендері, оголошеному «Енергоатомом» в липні поточного року, крім київського «Енергопроекту», взяли участь ще 6 організацій.

Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-Союз» пропонував розробити проект ЦСВЯП за 41,924 млн грн, чеська UJV Rez. A. S. - за 2,967 млн євро (51,682 млн грн), харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» - за 33,863 млн грн, компанія «Эртле Буд» - за 49,268 млн грн, державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» - за 43,742 млн грн, компанія «Комфортбуд» - за 23,766 млн грн.

Також у повідомленні зазначається, що проектна організація повинна підготувати проект до 31 січня 2016 року.

Кінцевий термін підписання контракту на надання послуг - 3 жовтня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Проектні роботи по пусковому комплексу повинні бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт обрана американська компанія Holtec, а приблизний обсяг фінансування робіт складе 3,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП в зоні відчуження Чорнобильської АЕС в 2015 році.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.