Порошенко дозволив здати ГТС в оренду іноземним компаніям

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України" (№ 4116а).

Як зазначається на сайті парламенту, закон повернуто із підписом від президента 8 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який має на увазі створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам із США і ЄС.

Представляючи законопроект, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк нагадав, що основні положення закону в тому, що ГТС та сховища залишаться на 100% у державній власності, конкурс на залучення інвесторів є публічним, а інвесторами можуть бути тільки сертифіковані компанії ЄС або США. Операторська компанія контролюється виключно державою – 51% належить державі, 49% належить ЄС чи США.

За словами Яценюка, законопроект - це інвестиції, а також інструмент зацікавленості ЄС у збільшенні транзиту газу і підтримки України, в тому числі у питанні реалізації проекту «Південний потік», який, за словами Яценюка, «будується виключно проти України».

Законом внесено зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

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За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховує до кінця 2014 року підготувати конкурс з продажу 49% акцій компанії-оператора української газотранспортної системи іноземним інвесторам.

Уряд планує провести велику конференцію, щоб обговорити питання про реформування української ГТС з провідними світовими енергетичними компаніями.