У ЄС розраховують, що Україна і Росія знайдуть рішення по газу до жовтня

Компромісне або тимчасове рішення по газу повинно бути прийнято до жовтня, заявив у понеділок за підсумками неформальної зустрічі міністрів енергетики країн "Східного партнерства" комісар Євросоюзу з енергетики Гюнтер Еттінгер, повідомляє Прайм.

Він зазначив, що дата тристоронніх переговорів Росії-України-ЄС щодо газу буде визначена до кінця цього тижня.

"Ми призначимо дату тристоронніх переговорів до кінця цього тижня", - сказав Еттінгер, нагадавши, що проведе у понеділок зустріч з міністром енергетики України Юрієм Проданом. За його словами, ці переговори можуть відбутися протягом двох наступних тижнів.

"Ми будемо працювати, щоб знайти компромісне рішення або тимчасове рішення по газу до жовтня", - підкреслив Еттінгер.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, у той час як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за збереженнч чинного контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.