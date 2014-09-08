Україна за перший тиждень імпортувала зі Словаччини 170 млн кубометрів газу
Максимальні добові обсяги постачань газу за словацьким напрямком становлять 27 млн кубометрів.
Україна за перший тиждень роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 170 млн. кубометрів природного газу.
Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, добові поставки газу 1 вересня становили 21,54 млн. кубометрів, 2 вересня – 21,904 млн. кубометрів, 3 вересня – 22,306 млн. кубометрів, 4 вересня – 26,181 млн. кубометрів, 5 вересня – 26,189 млн. кубометрів, 6 вересня – 25,833 млн. кубометрів, 7 вересня – 26,135 млн. кубометрів.
Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн. кубометрів.
Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу до України за словацьким маршрутом з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.
При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн. куб. м на добу).
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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю уникнути газової залежності від «Газпрому».
Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт із словацькою стороною.