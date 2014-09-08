Україна за перший тиждень імпортувала зі Словаччини 170 млн кубометрів газу

Україна за перший тиждень роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 170 млн. кубометрів природного газу.

Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, добові поставки газу 1 вересня становили 21,54 млн. кубометрів, 2 вересня – 21,904 млн. кубометрів, 3 вересня – 22,306 млн. кубометрів, 4 вересня – 26,181 млн. кубометрів, 5 вересня – 26,189 млн. кубометрів, 6 вересня – 25,833 млн. кубометрів, 7 вересня – 26,135 млн. кубометрів.

Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу до України за словацьким маршрутом з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн. куб. м на добу).

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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю уникнути газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт із словацькою стороною.