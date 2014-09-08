Ціна нафти опустилася нижче $100 вперше за 14 місяців

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні подешевшали під час торгів понеділка на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні (ICE) на 0,82% - до 99,99 долара за барель, опустившись нижче 100 доларів вперше з червня 2013 року, повідомляє Прайм.

На Нью-йоркській біржі Nymex Brent поки тримається на 65 центів вище 100-доларової позначки, знижуючись, тим не менш, на 0,74%.

За останні три місяці Brent подешевшала більш ніж на 13%. В середині червня котирування досягли річного максимуму вище 115 доларів за барель, після чого почалося плавне, але стійке зниження.

Зниження вартості нафти відбувається на тлі зміцнення долара до основних валют. Індекс долара (вартість долара до кошика валют з євро, фунта стерлінгів, японської ієни, швейцарського франка, шведської крони і канадського долара) сьогодні зріс до максимуму з жовтня 2013 року і досяг 83,92 пункту.

Надлишок пропозиції нафти на ринках країн атлантичного басейну продовжує чинити тиск на настрої інвесторів, відзначає аналітик "ВТБ Капіталу" у Лондоні Андрій Крюченков.

На його думку, в діапазоні 99,5-100 доларів за барель котирування Brent зустрінуть досить суттєву підтримку, пробити яку на довгий термін поки буде непросто.