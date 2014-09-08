Через бої на Донбасі Україна скорочує видобуток газу

Добові втратиприродного газунайбільшої в Україні газодобувної держкомпанії «Укргазвидобування» через безперервні воєнні дії на Донбасі збільшилися на 42% - до 340 тис. кубометрів.

Згідно з повідомленням «Укргазвидобування», компанія призупинила роботу родовища в селі Щастя Луганської області, що спричинило за собою добові втрати природного газу в розмірі 100 тис. куб. м.

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«Враховуючи, що свою роботу не відновили ще 4 виробничих об'єкти компанії, які також знаходяться в зоні проведення АТО і щодоби дозволяють добувати 240 тис. куб. м газу, компанія щодня втрачає 340 тис. куб. м видобутого блакитного палива», - йдеться в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу.

До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».