Україна збільшила запаси газу в сховищах до майже 16 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах із 31 серпня по 6 вересня збільшилися на 1,6% - до 15,954 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсивних поставок, може становити близько 5-7 млрд кубометрів.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність й повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Поки, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна лише на 50% зможе покрити потребу в імпортному «блакитному паливі» за рахунок поставок із ЄС.

«Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні є 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.