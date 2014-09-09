Ціни на нафту Brent тримаються вище $100

Ціни на нафту Brent знижуються, але тримаються вище $100 за барель, так як ринок розраховує, що ОПЕК скоротить видобуток після першого за 16 місяців падіння цін нижче за $100 в понеділок, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,16 до $100,04 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,26 до $92,92. У ході торгів у понеділок Brent подешевшала до $99,36, але потім ціна знову піднялася вище $100.

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"Нафта дешевше $100 за барель - це ризик для нинішнього ринку, це важливий рубіж для країн-виробників нафти", - сказав керуючий сировинним фондом Astmax Co Ltd Тецу Еморі. На його думку, до кінця року Brent може подорожчати до $120 за барель, а американський еталон - до $110-115 за рахунок підвищення попиту взимку і геополітичних проблем.

У четвер в Кувейті пройде щорічне нарада міністрів нафтової промисловості країн Перської затоки, на якому, цілком ймовірно, будуть обговорюватися ціни. Найбільший в ОПЕК експортер нафти Саудівська Аравія та інші учасники картелю хочуть бачити нафту по $100.

Лівія підвищила видобуток нафти до 740.000 барелів на добу завдяки відновленню роботи декількох портів, які здійснюють відвантаження нафти. Парламент Іраку у понеділок затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Хайдером аль-Абаді в надії врятувати країну від розпаду.

Напередодні щотижневих звітів про запаси нафти в США опитані Рейтер аналітики припускають, що минулого тижня запаси скоротилися на 1,5 мільйона барелів.