На Донеччині без електрики залишаються 134 населених пункти

09:43, 09 вересня 2014
Енергетика
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Також частково без електроенергії в Донецьку залишаються жителі Куйбишевського, Київського та Кіровського районів.

Фото УНИАН

У Донецькій області на цей час знеструмленими залишаються 134 населених пункти. 

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії ДТЕК. 

Так, повністю знеструмлені Жданівка, Авдіївка, Вуглегірськ і Новоазовськ, в Донецьку - селище Грабарі. Частково знеструмлені Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Тельманове, Ясинувата. Також частково без електроенергії у Донецьку залишаються жителі Куйбишевського, Київського і Кіровського районів. 

Крім того, знеструмленими залишаються селища Покровка, Грабське, Кленівка, Володарське, Нове Село, Дзеркальне, Вільне, Зелене, Садове, Новомиколаївка та ін. 

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Знеструмлено насосну станцію першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. 

Також знеструмлені Донецька фільтрувальна станція, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол. 

У ДТЕК повідомили, що 8 вересня бригади Горлівської, Східної, Авдіївської, Торезької, Дебальцевської, Сніжнянської, Старобешівської, Ясинуватської РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК), Горлівських, Харцизьких «Високовольтних мереж» (ДТЕК) не могли проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії. 

При цьому 8 вересня бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) було відновлено електропостачання селищ Передове і Побєда у Старобешівському районі. 

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Відновлено електропостачання водозабору "Кипуча Криниця" в Старобешевому і частково відновлено електропостачання Ясинуватої. 

У відновленні електропостачання в Донецькій області брали участь 382 енергетики ДТЕК у складі 147 бригад з використанням 122 машин спецтехніки. У ДТЕК нагадали, що оплата комунальних послуг у низці міст Донецької області проводиться тільки у безготівковій формі за допомогою інтернет-банкінгу. На 8 вересня оплата готівкою через «Ощадбанк» тимчасово неможлива у Донецьку, Мар’їнці, Ясинуватій, Шахтарську, Торезі, Горлівці, Єнакієвому, Новоазовську, Старобешевому і Амвросіївці.

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