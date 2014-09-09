На Донеччині без електрики залишаються 134 населених пункти

У Донецькій області на цей час знеструмленими залишаються 134 населених пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії ДТЕК.

Так, повністю знеструмлені Жданівка, Авдіївка, Вуглегірськ і Новоазовськ, в Донецьку - селище Грабарі. Частково знеструмлені Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Тельманове, Ясинувата. Також частково без електроенергії у Донецьку залишаються жителі Куйбишевського, Київського і Кіровського районів.

Крім того, знеструмленими залишаються селища Покровка, Грабське, Кленівка, Володарське, Нове Село, Дзеркальне, Вільне, Зелене, Садове, Новомиколаївка та ін.

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Знеструмлено насосну станцію першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції.

Також знеструмлені Донецька фільтрувальна станція, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол.

У ДТЕК повідомили, що 8 вересня бригади Горлівської, Східної, Авдіївської, Торезької, Дебальцевської, Сніжнянської, Старобешівської, Ясинуватської РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК), Горлівських, Харцизьких «Високовольтних мереж» (ДТЕК) не могли проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії.

При цьому 8 вересня бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) було відновлено електропостачання селищ Передове і Побєда у Старобешівському районі.

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Відновлено електропостачання водозабору "Кипуча Криниця" в Старобешевому і частково відновлено електропостачання Ясинуватої.

У відновленні електропостачання в Донецькій області брали участь 382 енергетики ДТЕК у складі 147 бригад з використанням 122 машин спецтехніки. У ДТЕК нагадали, що оплата комунальних послуг у низці міст Донецької області проводиться тільки у безготівковій формі за допомогою інтернет-банкінгу. На 8 вересня оплата готівкою через «Ощадбанк» тимчасово неможлива у Донецьку, Мар’їнці, Ясинуватій, Шахтарську, Торезі, Горлівці, Єнакієвому, Новоазовську, Старобешевому і Амвросіївці.