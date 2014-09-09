Кремль намагається, щоб у Європи не залишилося газу для постачань в Україну - ЗМІ

Кремль намагається перешкодити європейцям реекспортувати російський газ в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Financial Times.

Такі погрози почали висловлюватися у відповідь на нові санкції ЄС проти трьох державних російських енергетичних компаній – "Роснефть", "Газпром нефть" та "Транснефть".

Європейські чиновники заявляють, що Росія висуває перспективи скорочення експортних обсягів, щоб споживачі не мали залишків газу для реверсних потоків в Україну.

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Комісар ЄС з питань торгівлі Карл де Гухт заявив, що російські посадовці шукають швидкої угоди з Україною щодо ціни, розуміючи, що ще одна серйозна зупинка постачання до Європи може форсувати відхід від Росії.

"Росія також зацікавлена в тому, щоб її вважали надійним постачальником", - сказав він.