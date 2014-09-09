«Нафтогаз» звинувачує «Київенерго» в небажанні платити борги за газ

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» звинувачує компанію «Київенерго», підконтрольну бізнесмену Рінату Ахметову, в небажанні погашати борги в розмірі 1,682 млрд грн за спожитий із 2011 року природний газ, унаслідок чого в частини споживачів Києва вже кілька місяців відсутнє гаряче водопостачання.

«Станом на 8 вересня заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» становить 1,682 млрд грн. Заборгованість за спожитий природний газ була накопичена «Київенерго» з 2011 року. «Київенерго» є одним із найбільших боржників «Нафтогазу України», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу», переданому УНІАН.

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У компанії зазначили, що відключення «Київенерго» від газопостачання відбувається в першу чергу через борги компанії перед «Нафтогазом України», які становлять близько 96% від загальної заборгованості міста Києва.

«Зважаючи на наявність такої заборгованості й відсутність із боку «Київенерго» будь-яких дій з її ліквідації, «Нафтогаз України» згідно із Законам України «Про засади функціонування ринку природного газу» й «Про теплопостачання» був змушений вжити заходи з припинення газопостачання боржника», - підкреслюється в повідомленні «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» зазначають, що «Київенерго» називає основними причинами, які впливають на незадовільний стан розрахунків за використаний газ, заборгованість житлово-експлуатаційних організацій Києва, а також відомчих установ і організацій, які фінансуються з бюджету м. Києва.

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Водночас у «Нафтогазі» зазначають, що борги бюджету з різниці в тарифах між фактичними витратами на виробництво теплової енергії й сумою, яку повинні сплатити споживачі, були погашені аж до початку 2014 року.

«Різниця в тарифах, а саме, між фактичними витратами на виробництво теплової енергії й сумою, яку повинні сплатити споживачі ПАТ «Київенерго» згідно з тарифами, затвердженим органами місцевого самоврядування, становить приблизно 0,384 млрд грн. Ця різниця в тарифах сформована вже в 2014 році», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Що ж до боргів держорганізацій, то «Нафтогаз» звинувачує в цьому Київську міську державну адміністрацію, яка єдина в усій Україні досі не надала розрахунки з розподілу обсягів газу між енергокомпаніями і бюджетними організаціями.

На думку «Нафтогазу», вирішення питань критичної заборгованості комунальних ЖЕКів і столичних бюджетних організацій за використану теплову енергію і, відповідно, природний газ можливе виключно за умови ухвалення теплопостачальними підприємствами й Київською міською адміністрацією спільних конструктивних дій.

У «Нафтогазі» нагадали, що Кабмін 9 липня 2014 року прийняв постанову, згідно з якою повноваження із затвердження розподілу обсягів природного газу в розрізі газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних і газовидобувних підприємств для потреб бюджетних установ, теплогенеруючих і теплопостачальних організацій та ін. суб'єктів господарювання м. Києва надано голові Київської міської державної адміністрації.

«Станом на 08.09 розрахунки з розподілу обсягів газу між вказаними в постанові організаціями «Нафтогаз України» не одержав», - додали в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «Київенерго», на сьогоднішній день через обмеження в газопостачанні в Києві без гарячого водопостачання залишається 4 984 споживачі, що становить 31,9% від загальної кількості споживачів, яким компанія надає послуги із централізованого опалення (ЦО) і гарячого водопостачання.

У цьому «Київенерго» звинувачує уряд України, посилаючись на рішення Кабінету міністрів про обмеження газопостачання для економії природного газу й проведення «Київенерго» в тепловому господарстві в міжопалювальний період різних видів технічних робіт для стабільного проходження опалювального сезону 2014-2015 років.