Дата тристоронньої зустрічі по газу буде відома до кінця тижня

Дата чергових переговорів із врегулювання газових спорів між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» у форматі Україна-ЄС-Росія буде узгоджена до кінця цього тижня.

Згідно з повідомленням прес-служби віце-президента єврокомісії Гюнтера Еттінгера, 8 вересня у Баку (Азербайджан) у рамках неформальної зустрічі членів "Східного партнерства" між представником Єврокомісії і міністром енергетики України Юрієм Проданом відбулася коротка зустріч, присвячена тристороннім консультаціям з газового питання.

«Дата наступного тристоронньої зустрічі, яка має відбутися протягом найближчих двох тижнів, буде узгоджена до кінця цього тижня», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Еттінгер вважає, що переговори з врегулювання газових спорів між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» у форматі Україна-ЄС-Росія мають відбутися у середині вересня.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом України» і «Газпромом» тривали від початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи від початку установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.