У Білорусі через залежність від РФ вартість бензину прив'язали до зростаючого долара

Залежна від російської нафти Білорусь прив'язала вартість бензину до курсу долара США, щоб забезпечити мінімальну ефективність роботи двох своїх НПЗ в умовах поступового ослаблення курсу національної валюти, повідомляє Reuters із посиланням на концерн "Белнефтехим".

Концерн планує поступово підвищити вартість бензину АІ 92 до $1 за літр і встановити її в якості базової щодо вартості бензину інших марок.

З вівторка ціни на бензин в Білорусі збільшилися в середньому на 4,1%. Літр АІ 92 варто 10.100 рублів при курсі 10.470 білоруських рублів за $1.

"Новий механізм дасть можливість нафтопереробним заводам оперативніше реагувати на зміни вартості нафтової сировини, яку білоруські нафтопереробні заводи купують у Російській Федерації за передоплатою тільки за валюту", - йдеться в повідомленні.

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З початку року курс білоруського рубля щодо долара знизився на 9,0%.

У 2014 році "Белнефтехим" тричі підвищував ціни на бензин.