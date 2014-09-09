Кабмін і «Нафтогаз» у суді вимагають від «Київенерго» Ахметова 237 млн гривень боргу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Міністерство енергетики та вугільної промисловості в судовому порядку вимагають від енергогенеруючої компанії «Київенерго», підконтрольної бізнесменові Рінату Ахметову, сплатити 237 млн грн за спожитий газ.

Про це йдеться в постановах, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами, на сьогодні у вищому госпсуді України і госпсуді Києва перебувають два позови до «Київенерго» про сплату боргів за спожитий раніше природний газ. За першим позовом сума відшкодування становить 57,258 млн грн, засідання суду призначено на 22 вересня 2014 року, за другим - 179,646 млн грн, засідання призначено на 2 жовтня 2014 року.

Крім того, в Єдиному держреєстрі судових рішень перебуває низка інших позовів «Нафтогазу» до «Київенерго» на менші суми.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року «Нафтогаз» вимагав у судовому порядку від енергогенеруючої компанії «Київенерго» сплати 422,7 млн грн за спожитий раніше газ.

За даними «Нафтогазу», «Київенерго» є одним з найбільших боржників в Україні за природний газ. На сьогодні борг «Київенерго» становить 1,682 млрд грн, внаслідок чого у частини споживачів Києва вже кілька місяців немає гарячого водопостачання.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК утворюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.