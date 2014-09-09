У «Київенерго» пояснили, чому не можуть розрахуватися з «Нафтогазом»

Підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову енергогенеруюча компанія «Київенерго» не може «розщепити» кошти на власному рахунку через ліквідацію президентом України Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба «Київенерго», уточнюючи, що на спецрахунку залишаються заблокованими 64,5 млн грн, які надійшли від споживачів за тепло.

«Кошти заблоковані через відсутність нормативу розщеплення коштів, який повинна була затвердити ліквідована нині Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України», - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням «Київенерго», ключового боржника НАК «Нафтогаз України», відсутність цього нормативу виключає перерахування коштів за природний газ, який був використаний на виробництво теплової енергії.

За даними «Нафтогазу», станом на 8 вересня заборгованість «Київенерго» за спожитий природний газ становить 1,682 млрд грн.

За даними «Київенерго», через обмеження у газопостачанні в Києві без гарячого водопостачання залишаються 4 984 споживача, що становить 31,9% від загальної кількості споживачів, яким компанія надає послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також створення на їх базі єдиної держструктури.

Новостворений регулятор - Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з указом президента очолив Володимир Демчишин. До складу комісії входитимуть 6 членів. Серед них Володимир Євдокимов, Руслан Машляківський, Андрій Герус, Андрій Ткаченко, Валерій Тарасюк і Юлія Ковалів.

При цьому Кабінетові міністрів України доручено у двомісячний термін вирішити питання передачі НКРЕКП відповідних бюджетних надходжень і питання про розміщення комісії.